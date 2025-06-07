انخفاض الكوسة والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار البطاطس، والبصل، والكوسة، والباذنجان، والفلفل، والخيار، والخوخ، والليمون، والبرتقال، خلال تعاملات اليوم السبت 7-6-2025، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4 و11 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 3 و6 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 5.5 جنيه و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 5.5 جنيه و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكوسة تتراوح بين 2 جنيه و8 جنيهات، بتراجع 12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 2.5 و6.5 جنيه، بتراجع 4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 3 و6 جنيهات، بتراجع 14 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 3 و6 جنيهات، بتراجع 14 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 15 و45 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 20 و24 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 25 و45 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.