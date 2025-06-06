منها إغلاق محابس الأجهزة.. 4 نصائح هامة قبل شحن كارت عداد الغاز

كتبت – دينا كرم:

ناشدت شركات توزيع الغاز الطبيعي المواطنين من مستخدمي العدادات مسبقة الدفع بضرورة الالتزام بمجموعة من التعليمات قبل شحن كارت العداد، لتجنب حدوث أعطال وضمان تشغيل الخدمة بشكل آمن.

خطوات ضرورية قبل شحن الكارت

- إغلاق محابس الأجهزة التي تعمل بالغاز (مثل البوتاجاز والسخان).

- وضع الكارت في العداد والضغط عليه حتى سماع الصفارة.

- الانتظار لمدة 15 دقيقة قبل إعادة تشغيل الأجهزة.

كما شددت الشركات على أهمية شحن الكارت مرة واحدة على الأقل كل شهرين، وفي حال مواجهة مشكلة أو تعذر الشحن، يجب التوجه إلى أقرب فرع لشركة الغاز التابع لها المشترك.

ثانيًا: طرق شحن كارت عداد الغاز

وفرت "بتروتريد" شركة الخدمات التجارية البترولية وإحدى شركات قطاع البترول، طريقتين لشحن كارت عداد الغاز مسبق الدفع:

الطريقة الأولى: الشحن من خلال فروع الشركة أو منافذ فوري من خلال الخطوات الآتية:

- ضع الكارت في العداد قبل التوجه للشحن.

- توجه لأقرب فرع لشركة الغاز أو منفذ من منافذ فوري.

- في ماكينة فوري، ابحث عن اسم شركة الغاز باستخدام الكود الخاص بها أو من خلال قائمة "المرافق العامة".

- اشحن الكارت بالمبلغ المطلوب.

الطريقة الثانية: الشحن عبر تطبيق "بتروشحن" على الهاتف المحمول من خلال الخطوات الآتية:

1- تأكد من أن هاتفك يدعم خاصية NFC.

2- حمل تطبيق "بتروشحن" من متجر التطبيقات.

3- أنشئ حسابًا جديدًا وأدخل البيانات المطلوبة.

4- ستصلك رسالة نصية بكود التفعيل لإتمام التسجيل.

5- اختر "شحن الكارت".

6- ضع الكارت في الجهة الخلفية للهاتف بحيث تلامس الشريحة مستشعر الـ NFC.

7- اضغط "اقرأ الكارت" لعرض بيانات الحساب.

8- اختر قيمة الشحن (20 - 50 - 100 جنيه أو حسب ما تكتبه يدويًا).

9- تأكد من أن المبلغ المختار يغطي قيمة أي أقساط حال وجودها.

10- اضغط "دفع" وأدخل بيانات بطاقتك البنكية.

11- بعد الدفع، ابقي الكارت على الهاتف حتى تظهر رسالة "تم الشحن بنجاح" مع ظهور الإيصال.

ملحوظة: لا ترفع الكارت من خلف الهاتف أثناء عملية الشحن حتى تظهر رسالة نجاح العملية بالكامل، حتى لو ظهرت صفحة الدفع أو رسالة البنك.