المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 1% إلى 20%

وكالات

قرر البنك المركزي الروسي في اجتماع مجلس إدارته اليوم الجمعة خفض سعر الفائدة بواقع 1% إلى 20% سنويا، ويعد أول خفض لسعر الفائدة منذ سبتمبر 2022.

وبحسب موقع روسيا اليوم، جاء ذلك في بيان صدر عن إدارة البنك المركزي عقب اجتماعه اليوم لبحث السياسية النقدية: "في 6 يونيو 2025 قرر مجلس الإدارة خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 20% سنويا".



وأعطى المركزي الروسي في البيان إشارة محايدة فيما يتعلق بخطواته التالية، وقال: "سيتم اتخاذ القرارات اعتمادا على سرعة واستدامة انخفاض التضخم وتوقعات التضخم".



وذكر المنظم الروسي أن التضخم السنوي تباطأ في البلاد إلى 9.8%، وتوقع عودة التضخم إلى النطاق المستهدف عند 4% في العام 2026.



وفيما يتعلق بالبطالة، ذكر المركزي أن معدل البطالة في البلاد يقبع عند مستويات تاريخية متدنية، كما أن حصة الشركات التي تعاني من نقص في الكادر تواصل الانخفاض.



ويتبع البنك المركزي الروسي سياسة نقدية متشددة، حيث حافظ لفترة طويلة على معدل فائدة عند مستوى قياسي عند 21% سنويا لمكافحة التضخم.



وقبل الاجتماع انقسمت توقعات الخبراء والمحللين بين خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 1% والحفاظ سعر الفائدة عند 21% وذلك في إطار مواجهة التضخم.



وفي وقت سابق، صرح الرئيس فلاديمير بوتين بأن نمو الاقتصاد الروسي هذا العام سيتباطأ، وأن هذا الاتجاه يأتي ضمن خطة الحكومة لتحقيق "هبوط ناعم" للاقتصاد وكبح التضخم.





