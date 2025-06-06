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خريطة الأسعار اليوم: استقرار اللحوم والبيض والحديد وارتفاع الذهب

03:38 م الجمعة 06 يونيو 2025

أسعار الدواجن

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كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، والطماطم، والفول، والجبن، خلال تعاملات اليوم الجمعة 6-6-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بينما ارتفعت أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن بالأسواق في أول أيام عيد الأضحى (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

استقرار أسعار اللحوم والفول والعدس والسكر اليوم الجمعة بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة

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أسعار الدواجن اللحوم ارتفاع الذهب
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