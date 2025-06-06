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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

10:00 ص الجمعة 06 يونيو 2025

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة 6-6-2025، عند مستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38537.9 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39795.64 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3726.47 جنيه.

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