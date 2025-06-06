كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 27 جنيهًا، مع بداية تعاملات اليوم السبت 6-6-2025 ، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الخميس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3129 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4022 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 4693 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5363 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 37540 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53630 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 166789جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 268150 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.31% إلى نحو 3362 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.