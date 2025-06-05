توجيهات حكومية عاجلة بسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية للعائدين من الخارج

كتبت- منال المصري:

أجرى شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، جولة ميدانية لمنظومة العمل الجمركي بمطار القاهرة الدولي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، بالمتابعة المستمرة بهدف تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية، للتيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية.



وتفقد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، يرافقهما الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، منظومة العمل الجمركي بمبنى الركاب "2" و"3"، وطالبوا العاملين بمضاعفة جهودهم في أوقات الذروة من أجل العمل على راحة الركاب.



أدار الكيلاني وأموي، حوارًا وديًا مع عدد من المصريين العائدين من الخارج بمبنى الركاب "3" أثناء التسجيل الإلكتروني لهواتفهم المحمولة، وأكدا حرص وزارة المالية ومصلحة الجمارك على تسهيل وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية.



أشار أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه تمت زيادة عدد من العاملين لدعم منظومة العمل الجمركي بالمطار، وضمان سرعة وتسهيل تسجيل هواتفهم المحمولة بالتطبيق الإلكتروني.



وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قام بدعم رجال الجمارك وتزويدهم بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتسجيل الهواتف المحمولة، للتيسير على الركاب العائدين من الخارج.