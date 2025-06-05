إعلان

توجيهات حكومية عاجلة بسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية للعائدين من الخارج

02:04 م الخميس 05 يونيو 2025

جولة نائب وزير المالية ورئيس الجمارك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:
أجرى شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، جولة ميدانية لمنظومة العمل الجمركي بمطار القاهرة الدولي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، بالمتابعة المستمرة بهدف تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية، للتيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية.

وتفقد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، يرافقهما الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، منظومة العمل الجمركي بمبنى الركاب "2" و"3"، وطالبوا العاملين بمضاعفة جهودهم في أوقات الذروة من أجل العمل على راحة الركاب.

أدار الكيلاني وأموي، حوارًا وديًا مع عدد من المصريين العائدين من الخارج بمبنى الركاب "3" أثناء التسجيل الإلكتروني لهواتفهم المحمولة، وأكدا حرص وزارة المالية ومصلحة الجمارك على تسهيل وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية.

أشار أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه تمت زيادة عدد من العاملين لدعم منظومة العمل الجمركي بالمطار، وضمان سرعة وتسهيل تسجيل هواتفهم المحمولة بالتطبيق الإلكتروني.

وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قام بدعم رجال الجمارك وتزويدهم بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتسجيل الهواتف المحمولة، للتيسير على الركاب العائدين من الخارج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الإجراءات الجمركية شريف الكيلاني أحمد أموي مصلحة الجمارك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

دليلك الشرعي عن الأضحية.. أهم 57 سؤالاً وإجابة شرعية من الإفتاء المصرية
بث مباشر.. الحجاج يتوافدون على عرفات.. وأفضل الدعاء اليوم
المحليات وتداول المعلومات.. الجلاد يكشف عن أهم القوانين التي نحتاج إليها
بمشاركة الأهلي.. كيف يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بالمجان؟