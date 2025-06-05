اكتشاف أكبر احتياطي لخام الحديد بالعالم بقيمة 6 تريليونات دولار

كتبت- منال المصري:

اكتشف علماء الجيولوجيا في أستراليا عن أكبر احتياطي للحديد في العالم بقيمة 6 تريليون دولار، في منطقة نائية بغرب أستراليا ما قد يُبشر بإعادة صياغة خريطة إنتاج الحديد في العالم، ويتيح آفاق أعلى لفهم جيولوجي الأرض.



وبحسب موقع "ديلي جلاكس" فإن منطقة "هامرسلي" الإسترالية التي تضم أكبر اكتشاف من احتياطي الحديد معروفة بغناها بالموارد المعدنية.

الاكتشاف الذي وصفه العلماء بأنه لحظة فارقة في صناعة التعدين العالمية يضم 55 مليار طن متر من الخام، بتركيزات حديد تتجاوز 60%.



وقال الدكتور ليام كورتني ديفيس، الجيولوجي بجامعة كيرتن، والذي شارك في البحث المنشور في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم ، إن فصولاً كاملةً من تكوين المعادن والعمليات الجيولوجية واسعة النطاق قد تحتاج إلى إعادة كتابة.



وأشار إلى أن الاكتشاف يمكن أن يؤثر على حجم ونوعية الودائع على أسعار الحديد العالمية وإعادة تشكيل العلاقات التجارية، وخاصة بين أستراليا ومستهلكي الحديد الرئيسيين مثل الصين .