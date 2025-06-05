إنشاء صيدلية بيطرية ومستشفى متخصص وتعيين 60 خريج جديد بحديقة الحيوان

كتبت- منال المصري:

أعلن التحالف الوطني لتطوير حديقتي الأورمان والحيوان بالجيزة عن استعانته بالخبراء الدوليين، والمحليين لضمان تطبيق أعلى معايير الرعاية الطبية للحيوانات.

ويأتي ذلك، وفق بيان التحالف اليوم، انعكاساً لاستراتيجية شركة حدائق المسؤولة عن تطوير وإدارة وتشغيل حديقتي الأورمان والحيوان بالجيزة، والتي تستهدف بشكل أساسي تحويل الحديقتين لوجهة غير مسبوقة تحاكي المعايير العالمية، وبالتالي وضع حديقة الحيوان المصرية العريقة في مكانة مرموقة ضمن التصنيف الدولي لحدائق الحيوان حول العالم.

وقال محمد كامل رئيس التحالف الوطني لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان، إن شركة حدائق تولي عناية خاصة بالمعايير الطبية لرعاية الحيوانات، وذلك من خلال الاستعانة بأفضل الخبرات الدولية والمحلية في هذا الشأن.

وأضاف أنه تم توفير التغذية المناسبة للحيوانات مثل الفواكه والخضروات واللحوم لكل حيوان مع ضمان تنوع هذه الأغذية طبقاً للاحتياجات الخاصة بكل نوع من الحيوانات, ذلك إلى جانب توفير مكملات غذائية وفيتامينات لضمان حصولهم على القيمة الغذائية القصوى.

وأضاف "كامل" أنه تم إنشاء مناطق تجهيز الوجبات المقدمة للحيوانات طبقاً لأحدث المعايير، وكذلك الاستعانة بأحدث الأجهزة الخاصة بالأشعة المقطعية ال Xray والأجهزة المعملية اللازمة للتشخيص وجاري إنشاء مستشفى بيطري متخصص مزود بكل الإمكانيات للفحص والعلاج بالإضافة الى ⁠الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة الدواء المصرية على إنشاء صيدلية للأدوية البيطرية المختصة بالتخدير والعلاج لضمان توافرها بصورة منتظمة.

وقال عبد الفتاح فيظي، العضو المنتدب لشركة حدائق المسؤولة عن تطوير وإدارة وتشغيل حديقتي الأورمان والحيوان بالجيزة أنه ⁠تم تعيين 60 مهندسا زراعيا شعبة الإنتاج الحيواني وذلك لرعاية الحيوانات بالحديقة من حيث التغذية ومتابعة الإثراء البيئي والنظافة وغيرها من الخدمات التي تقدم للحيوان، وقد تم تدريب هؤلاء المهندسين على أيدي أكبر بيوت الخبرة الأجنبية.

وأضاف "فيظي" أنه تم الاتفاق مع معهد الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية على إجراء التحاليل الدورية واللازمة للوقاية والحفاظ على الحيوانات من الأمراض وضمان عدم نقل العدوى أو إصابة العاملين المتعاملين مع الحيوانات من المدربين والحراس بالأمراض وكذلك الزائرين.

وأشار إلى أن معامل معهد صحة الحيوان تمتلك أحدث الأجهزة في هذا الشأن ونتائج تحاليله معتمدة محليا ودوليا حيث ⁠تم توفير أماكن إيواء بديلة بشكل مؤقت للحيوانات الموجودة بالحديقة لحين الانتهاء من إنشاء الأماكن الجديدة طبقاً لأفضل المعايير الدولية المتبعة لعرض وإيواء الحيوانات.

بالإضافة إلى التعاون مع هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة على تزويد الحدائق التابعة للوزارة في المحافظات بالحيوانات التي فيها فائض من حديقة الجيزة وذلك لتوفير مزيد من المتعة للمواطنين فى المحافظات وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للتحالف الوطني لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان.