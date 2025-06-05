كتبت- منال المصري:

ارتفعت أسعار السكر واللبن السائب والجبن الأبيض والدقيق والفول المعبأ، فيما تراجعت أسعار العدس وزيت الذرة، والأرز المعبأ خلال تعاملات اليوم الخميس 5-6-2025، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.94 جنيه، بتراجع 11 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 61.11 جنيه، بزيادة 67 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.67 جنيه، بزيادة 11 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 89.05 جنيه، بتراجع 3.77 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.48 جنيه، بزيادة 19 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.03 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 62.16 جنيه، بتراجع 4.18 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.49 جنيه، بزيادة 7 قروش.

لتر زيت الذرة: 109.41 جنيه، بتراجع 19 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 397.86 جنيه، بتراجع 1.61 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 104.81 جنيه، بتراجع 59 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.97 جنيه، بزيادة 9 قروش.

كيلو الفول السائب: 50.08 جنيه، بتراجع 1.58 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 135.9 جنيه، بزيادة 4.7 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 273.51 جنيه، بتراجع 1.72 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.52 جنيه، بزيادة 34 قرشا.

كيلو المسلي الصناعي: 101.11 جنيه، بزيادة 1.15 جنيه.