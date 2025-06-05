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انخفاض حديد عز.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

11:11 ص الخميس 05 يونيو 2025

أسعار حديد

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كتبت- منال المصري:

انخفضت أسعار حديد عز في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس 5-6-2025، بينما ارتفعت أسعار الحديد الاستثماري والأسمنت مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38537.9 جنيه، بزيادة 5.26 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39795.64 جنيه، بتراجع 161.06 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3726.47 جنيه، بزيادة 2.47 جنيه.

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أسعار حديد مواد البناء حديد
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