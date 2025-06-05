

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 5-6-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقاً لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 5-6-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5372 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4700 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4029 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3134 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2238 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 167071 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 37600 جنيه.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.33% إلى نحو 3364 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.