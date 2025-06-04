"ڤودافون مصر" تطلق تكنولوجيا " 5G" بأوسع تغطية في مصر

كتبت- آية محمد:

أطلقت ڤودافون مصر اليوم الأربعاء، تكنولوجيا الجيل الخامس 5G لأول مرة في السوق المصري رسميًا، وذلك في خطوة تستهدف تقديم كم غير مسبوق من المزايا التي لا تقتصر فقط على المستخدمين من الأفراد، ولكن تتضمن أيضًا الشركات ومؤسسات الأعمال.

هذه الخطوة من شأنها تعزيز مكانة ڤودافون مصر كشركة رائدة في مجال الابتكار والاتصال المتقدم والتمكين الرقمي لملايين المصريين، عبر تقديم خدمات اتصالات متطورة.

ومن أهم مزايا شبكة 5G قدرتها على تقديم تجربة بث أسرع دون انقطاع، وزمن استجابة منخفض للغاية يلبي احتياجات مستخدمي التطبيقات التفاعلية المتقدمة وعشاق الألعاب الإلكترونية، بالإضافة لاعتمادية عالية تدعم البنية التحتية الرقمية لقطاعات الصحة والصناعة وغيرها. كما تدعم الشبكة تطوير خدمات إنترنت الأشياء (IoT) في قطاعات حيوية عديدة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة ودعم الاقتصاد الوطني.

واستنادًا لخبرات ڤودافون العالمية في تقديم تكنولوجيا الجيل الخامس في دول مختلفة حول العالم، تطلق الشركة تكنولوجيا الجيل الخامس 5G في مصر بأوسع تغطية حيث تشمل أكثر من 2000 منطقة عمرانية من القاهرة للصعيد في عدد كبير من محافظات الجمهورية، لتقديم خدمات اتصالات عالية الجودة للمستخدمين، بالإضافة لخدمة كافة القطاعات الاقتصادية.

كما تعد ڤودافون مصر عملاءها بزيادة عدد المناطق المغطاة بالجيل الخامس بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة القادمة. وتعتزم ڤودافون مصر التوسع في تغطية تكنولوجيا الـ 5G لتشمل كافة أرجاء البلاد، وهو ما يساهم في تعزيز مكانتها كممكن رقمي عبر بناء شبكة قوية ومزودة بأحدث الخدمات لتصبح أساسًا للاقتصاد الرقمي في المستقبل.

وقال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر و الرئيس الاقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم: "نشهد اليوم مرحلة تاريخية جديدة في سوق الاتصالات المصري بإطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس، والتي تأتي تتويجًا لاستراتيجيتنا الناجحة في تطوير البنية التحتية وتبني أحدث التقنيات العالمية.

ومع إطلاق شبكة الجيل الخامس، تستفيد ڤودافون مصر من خبرات مجموعة ڤودافون العالمية لنقدم لعملائنا من الأفراد والشركات تغطية هي الأوسع والأكثر موثوقية في السوق المصري، مما يفتح آفاقًا جديدة من الابتكار في مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية والصناعة والتعليم، ويمهد الطريق نحو مستقبل المدن الذكية، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي".

تتيح ڤودافون تكنولوجيا الجيل الخامس 5G لكل عملائها (بجميع الباقات) وبدون رسوم إضافية، من خلال تفعيل الخدمة عبر تغيير إعدادات الهاتف للأجهزة الداعمة لتقنية الجيل الخامس، دون الحاجة لتغيير الشريحة، كما تتيح للعملاء التأكد من توافق أجهزتهم عبر تطبيق فودافون أو من خلال الرابط.. اضغط هنا.

كما تقدم "ڤودافون" تكنولوجيا الجيل الخامس باتصال موثوق وسرعات نقل بيانات فائقة، بفضل الاستثمارات الضخمة التي أنفقتها الشركة لتطوير بنية تحتية قوية تتيح للمستخدمين اتصالات موثوقة وعالية السرعة وخدمات اعتمادية طبقًا لأحدث تكنولوجيا مبتكرة، مثل تقنية "النظام التكيفي الخالي من التداخل" Adaptive Interference Free AIF" والتي تم تطورها في ڤودافون مصر لأول مرة على مستوى العالم، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي كبير على تكنولوجيا الـ 5G.