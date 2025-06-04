الإطلاق الرسمي اليوم.. كل ماتريد معرفته عن خدمات الـ G5

كتبت- آية محمد:

يترقب المواطنون إطلاق شركات الهاتف المحمول الأربعة خدمة الجيل الخامس، وينظم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم حفل إطلاق خدمات الجيل الخامس رسميًا.

ويأتي الحفل اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعمرو طلعت وزير الاتصالات، ومسؤولي شركات المحمول الأربعة "وي، أورنج، إي‌ إند مصر، وفودافون".

ويقدم "مصراوي" تفاصيل خدمات الجيل الخامس في التقارير الآتية:

رسميا.. إطلاق تكنولوجيا الـ G5 اليوم

مع الإطلاق الرسمي اليوم.. تعرف على مزايا خدمة الـ G5

بعد إطلاقها في مصر.. كيف تفعل ميزة الـ G5 على هاتفك المحمول؟

خطوات تفعيل ميزة الـ G5 على هواتف الـ "آيفون"

تعرف على أبرز الهواتف التي تدعم خدمات الـ "G5"