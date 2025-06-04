تعرف على أبرز الهواتف التي تدعم خدمات الـ "5G"

كتبت- آية محمد:

يعتزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الإعلان عن إطلاق خدمات الـ G5 للمحمول في مصر بشكل رسمي اليوم، بحضور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعمرو طلعت وزير الاتصالات، و مسؤولي شركات المحمول الأربعة "وي، وأورنج، وإي‌ آند، وفودافون".

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات قائمة بأبرز الهواتف التي تدعم الـ :5G

هواتف Samsung

Samsung Galaxy A14 5G

Samsung Galaxy M23 5G

Samsung Galaxy A34 5G

Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy S21 / S22 / S23 / S24

Samsung Galaxy Z Flip 3 / 4 / 5

Samsung Galaxy Z Fold 3 / 4 / 5

هواتف Realme

Realme Narzo 60x 5G

Realme 9 Pro 5G

Realme 12 5G

Realme 12 Pro 5G

هواتف Oppo

Oppo A79 5G

Oppo Reno 10 5G

Oppo Reno 11 5G

هواتف Xiaomi

Redmi Note 12 5G

POCO M4 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

POCO X5 5G

Xiaomi 13T / 13T Pro

هواتف "Pixel" Google

Pixel 6 / 7 / 8

بالإضافة إلى هاتف Nokia G60 5G من Nokia ، وهاتف Infinix Zero 5G من Infinix، وهاتف Vivo Y100 5G من Vivo.