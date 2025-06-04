تعرف على أبرز الهواتف التي تدعم خدمات الـ "5G"
كتبت- آية محمد:
يعتزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الإعلان عن إطلاق خدمات الـ G5 للمحمول في مصر بشكل رسمي اليوم، بحضور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعمرو طلعت وزير الاتصالات، و مسؤولي شركات المحمول الأربعة "وي، وأورنج، وإي آند، وفودافون".
ويعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات قائمة بأبرز الهواتف التي تدعم الـ :5G
هواتف Samsung
Samsung Galaxy A14 5G
Samsung Galaxy M23 5G
Samsung Galaxy A34 5G
Samsung Galaxy A54 5G
Samsung Galaxy S21 / S22 / S23 / S24
Samsung Galaxy Z Flip 3 / 4 / 5
Samsung Galaxy Z Fold 3 / 4 / 5
هواتف Realme
Realme Narzo 60x 5G
Realme 9 Pro 5G
Realme 12 5G
Realme 12 Pro 5G
هواتف Oppo
Oppo A79 5G
Oppo Reno 10 5G
Oppo Reno 11 5G
هواتف Xiaomi
Redmi Note 12 5G
POCO M4 5G
Redmi Note 13 Pro 5G
POCO X5 5G
Xiaomi 13T / 13T Pro
هواتف "Pixel" Google
Pixel 6 / 7 / 8
بالإضافة إلى هاتف Nokia G60 5G من Nokia ، وهاتف Infinix Zero 5G من Infinix، وهاتف Vivo Y100 5G من Vivo.
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