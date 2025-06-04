11 مليار جنيه مكاسب.. كيف كان أداء البورصة خلال شهر مايو 2025؟

كتبت- أمنية عاصم:

حقق رأسمال السوقي للبورصة مكاسب بنحو 11 مليار جنيه خلال شهر مايو ليسجل سعر الأغلاق بآخر جلسات الشهر الماضي نحو 2.292 تريليون جنيه مقابل 2.281 تريليون جنيه سعر الفتح في بداية شهر مايو؛ وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن البورصة المصرية.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال شهر مايو 2025 نحو 1,086.9 مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 57,774 مليون ورقة منفذة على 2,124 ألف عملية ، وقد استحوذت الأسهم على 9.11% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول (للسندات / أذون) نحو 90.89 % خلال الشهر.

وعلى مستوى أداء نمو القطاعات المدرجة بالبورصة خلال شهر مايو 2025

تصدر قطاع مواد البناء القائمة بنمو بنسبة 13.3%، وتلاه قطاع خدمات مالية غير مصرفية بنسبة نمو 9.1%، ثم قطاع تجارة وموزعون بنسبة 5.8% ، ويليه قطاع العقارات بنسبة 4.8%.

وفيما يتعلق بنسب الهبوط حقق قطاع سياحة وترفية التراجع الأكبر بنحو 8.8%، وجاء قطاع مواد الأساسية بتراجع أقل بنسبة 7.7%.

وعلى مستوى أداء مؤشرات البورصة خلال شهر مايو 2025

حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 نموًا بنسبة 1.78% ليسجل مستوى 32696 نقطة عند إغلاق آخر جلسة بالشهر الماضي مقارنة بـ 32126 نقطة عند الفتح بأول جلسات شهر مايو.

وسجل مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة نموًا بنسبة 1.24% ليسجل مستوى 9506 نقطة عند إغلاق آخر جلسة بالشهر الماضي مقابل بـ 9390 عند الفتح بأول جلسات شهر مايو.

وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.13% ليسجل مستوى 12950 نقطة عند إغلاق آخر جلسة بالشهر الماضي مقابل بـ 12805 نقطة عند الفتح بأول جلسات شهر مايو.

وارتفع مؤشر الشريعة EGX 33 بنسبة 0.63% ليسجل مستوى 3334 نقطة عند إغلاق آخر جلسة بالشهر الماضي مقابل بـ 3313 نقطة عن الفتح بأول جلسات شهر مايو.

وحقق مؤشر تميز - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة " بورصة النيل"- نموًا بنسبة 11.17% ليسجل مستوى 13018 نقطة عند إغلاق آخر جلسة بالشهر الماضي مقابل بـ 11710 نقطة عن الفتح بأول جلسات شهر مايو.

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