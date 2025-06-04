زيادة مبيعات الأحذية والشنط 60% في موسم عيد الأضحى

كتبت - دينا كرم:

قال خليفة هاشم، عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، "لمصراوي" إن مبيعات الأحذية والشنط شهدت ارتفاعًا بنسبة 60% خلال موسم عيد الأضحى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف هاشم أن زيادة المبيعات جاء نتيجة لزيادة الإقبال على الشراء خلال هذه الفترة، موضحًا أن الفئات الأكثر إقبالًا على الشراء كانت من السيدات والأطفال، بينما كان الإقبال أقل نسبيًا على المنتجات الرجالي.

وأوضح أن حركة الشراء بدأت منذ نحو أسبوعين، وارتفعت بشكل ملحوظ بعد انتهاء امتحانات النقل، حيث توجهت العديد من الأسر إلى المتاجر لشراء مستلزمات العيد لأطفالها.

وأشار خليفة هاشم إلى أن هذا الانتعاش جاء بعد فترة من الركود التي شهدها السوق عقب انتهاء موسم عيد الفطر، مؤكدًا أن التجار كانوا يأملون أن ينعش عيد الأضحى المبيعات، وهو ما تحقق بالفعل.

وأكد هاشم أن أسعار الأحذية والشنط خلال الموسم كانت مستقرة وتناسبت مع مختلف الميزانيات، بفضل تنوع الموديلات وتوافر خيارات متعددة أمام المستهلكين، ما ساعد في جذب شرائح واسعة من العملاء.

وأضاف أن العديد من المحلات قدمت عروضًا وتخفيضات وصلت إلى 30% على موديلات من الموسم السابق، بهدف تنشيط حركة البيع وتصريف البضائع، إلى جانب طرح تشكيلات جديدة، مما أتاح بدائل متعددة تناسب كل الأذواق والفئات.

وتابع أن بعض المتاجر قد تشهد إقبالًا إضافيًا خلال يوم الوقفة، قبل أن تبدأ عطلة عيد الأضحى، مؤكدًا أن الموسم بشكل عام شهد حركة بيع جيدة ومرضية مقارنة بالفترات السابقة.

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