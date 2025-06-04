وزير الاستثمار: المنصة الموحدة تقدم خدمات إلكترونية متطورة للمستثمرين

كتب- أحمد الجندي:

كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين والمواطنين من خلال توفير خدمات متكاملة إلكترونيًا، دون الحاجة للتنقل بين المؤسسات المختلفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث أوضح الوزير أن المنصة الجديدة تضم ما بين 6 إلى 7 منصات مرتبطة ببعضها، وتعمل بشكل تكاملي لتقديم عدد كبير من الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن المنصة تربط خمس جهات حكومية رئيسية لتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة، مما يجعلها خطوة أولى محورية في تطوير بيئة الاستثمار والخدمات الحكومية.

وأشار "الخطيب" إلى أن المنصة توفر 52 خدمة إلكترونية، من بينها خدمات السداد الإلكتروني وحماية البيانات، وهي من الجوانب الأساسية التي تسعى الدولة إلى تعزيزها في إطار التحول الرقمي، كما تشمل المنصة خدمات مهمة مثل الرد على استفسارات منصة "شركاتي" وخدمات "الشهر العقاري"، ما يعكس جاهزية المنظومة لتقديم حلول متكاملة تلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن إطلاق المنصة يأتي في إطار جهود الدولة لدعم مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، حيث تُعد هذه الخطوة نقلة نوعية نحو تقديم خدمات رقمية حديثة، تقلل الوقت والجهد، وتُسرّع من الحصول على التراخيص اللازمة دون تعقيدات بيروقراطية.

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