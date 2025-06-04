سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 4 يونيو 2025

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 5359 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5405 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4729 جنيهًا والجرام، عيار 18 إلى نحو 4053 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 37835 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.