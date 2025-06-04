تعاون بين "وزارة الصحة" و"إي هيلث" لتشغيل منظومة الصحة الرقمية القومية

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة والسكان و شركة "إي هيلث" - الشقيقة المجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية - ، بشأن مشروع تشغيل وإدارة منظومة الصحة الرقمية القومية.



وأوضح البيان المرسل للبورصة، أن تلك الخطوة الاستراتيجية تهدف إلى تكامل جهود التحول الرقمي في القطاع الصحي، وتمكين وزارة الصحة والسكان من تحديث وتنفيذ الاستراتيجية القومية للصحة الرقمية بالإضافة إلى بناء خارطة طريق للتحول الرقمي في القطاع الصحي وارتباطها بمنظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز الحوكمة وتكامل البيانات بين مختلف الجهات الفاعلة في النظام الصحي الحكومي والرقابي والخاص.



وكما يهدف التعاون بين وزارة الصحة والسكان وشركة إي هيلث إلى وضع النموذج الاستثماري الأمثل لتحفيز القطاع الخاص على الدخول في شراكات فاعلة، وجذب صناديق الاستثمار والمؤسسات التمويلية للمساهمة في تمويل البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي.



وكما تهدف هذه الشراكة إلى تمكين وزارة الصحة من ربط مرحلة التخطيط بمرحلة التنفيذ وبإستخدام استثمارات البنية التحتية لشركة إي هيلث، ومجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، لتنفيذ وتشغيل بعض المشاريع في إطار شراكة استراتيجية مع وزارة الصحة؛ وفق البيان.





