يصل إلى 50%.. انخفاض كبير في أسعار الفاكهة بالأسواق فما السبب؟

كتبت- دينا كرم:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية "لمصراوي"، إن أسعار أصناف عديدة في الفاكهة تشهد انخفاضًا بنسبة تتراوح من 30% إلى 50% في الأسواق.

وأضاف النجيب أن هذه التراجع جاء نتيجة بدء العروة الصيفية والإنتاج منها لمعظم أنواع الفاكهة، مما جعل هناك وفرة معروض في الأسواق، لذلك شهدت انخفاضًا بعدما ارتفعت الفترة الماضية.

وأوضح أن الارتفاعات التي شهدتها الفترة الماضية جاء بسبب نهاية عروة وبداية أخرى، وهو أمر معروف أنه مع بداية الموسم ترتفع الأسعار لعدم وفرة المعروض بشكل كبير، بينما تنخفض تدريجيًا لحين بدء الإنتاج بمعدلات طبيعية.

انخفاضات مبيرة في العنب والبطيخ

وأشار النجيب إلى أن العنب يعد من أبرز الأنواع الذي شهدت انخفاضًا، حيث سجل في بداية الموسم 120 جنيهًا، بينما انخفض ليصل الآن إلى 30 جنيهًا، بانخفاض حوالي 50%.

وأوضح ان وصول العنب إلى 120 جنيهًا في الفترة الماضية، لأنه كان مستوردًا وتوجد منه كميات قليلة في الأسواق لذلك وصل إلى هذا السعر، بينما المصري لم يكن يظهر في هذا الوقت، ولكن مع بدء الإنتاج من العروة الصيفية، بدء العنب المصري يغزو الأسواق مما أدى لإنخفاض سعره.

وتابع أن أسعار البطيخ انخفضت لتصل إلى 80 جنيهًا للبطيخة الواحدة، بعدما وصل السعر في بداية الموسم إلى 250 جنيهًا للبطيخة، أي بانخفاض حوالي 50%.

وأكد على أن أسعار الكانتلوب شهدت انخفاضا هي الأخرى بحوالي 60%، حيث انخفض من 45 جنيهًا في الفترة الماضية، إلى 10 و 12 جنيهًا حاليًا.

وذكر أن الخوخ والمشمش شهدت انخفاضات تصل إلى 30%، وتوقع استمرار الأسعار في الإنخفاض الفترة المقبلة مع كثرة الإنتاج في الأسواق.

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