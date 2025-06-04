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خطوات تفعيل ميزة الـ 5G على هواتف الـ "آيفون"

01:47 م الأربعاء 04 يونيو 2025

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

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كتبت- آية محمد:

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إطلاق خدمات الجيل الخامس للمحمول في مصر بشكل رسمي اليوم، وذلك في حفل بحضور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعمرو طلعت وزير الاتصالات، و مسؤولي شركات المحمول الأربعة "وي، وأورنج، وإي‌ آند، وفودافون".

وتبدأ أجهزة آيفون التي تدعم الجيل الخامس من إصدار iPhone 12 وما بعده.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات تفعيل الـ G5 على هواتف آيفون:

1- ابحث عن "الصوت والبيانات" ثم اضغط على الإعدادات.

2- اختر بيانات الهاتف المحمول.

3- اضغط على خيارات البيانات المحمولة.

4- اختر الصوت والبيانات.

5- لتشغيلG 5 بشكل أساسي "إذا كانت متوفرة"، اختر On"G5".

6- لتفعيل التبديل التلقائي بين 5Gو4G، اختر Auto "5G" .

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الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هواتف آيفون G5
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