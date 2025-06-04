"مصر للمقاصة" تربح 1.69 مليار جنيه في 2024 بدعم نمو إيرادات النشاط

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي زيادة صافي الأرباح 66% خلال 2024 على أساس سنوي إلى 1.69 مليار جنيه ، بدعم نمو إيرادات النشاط.

وبحسب بيان الشركة اليوم، فإن إيرادات النشاط زادت 34% خلال 2024 على أساس سنوي بزيادة قدرها 153.7 مليون جنيه، إلى جانب ارتفاع العوائد على استثمارات الشركة بنسبة 78%، بما يعادل 685 مليون جنيه.

وأرجعت الشركة هذا الأداء القوي لفاعلية الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة لتطوير أعمالها وتعزيز كفاءتها التشغيلية، لا سيما من خلال تحديث شامل للبنية التحتية الرقمية وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي أسهم في تسريع العمليات اليومية، وتعزيز مستويات الأمن السيبراني، وتحقيق جودة تشغيلية عالية.

وتابعت، الشركة أنها لعبت دورًا محوريًا في دعم نمو الأسواق المالية من خلال تقديم خدمات مالية متقدمة لكافة أطراف السوق، وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وذلك في إطار رؤية شاملة أعدها مجلس إدارة الشركة الحالي لتحسين الأداء المؤسسي.

وشهد عام 2024 كذلك تفاعلًا إيجابيًا من الشركة مع القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، في مقدمتها قرار تنظيم صندوق ضمان التسويات، حيث قامت مصر للمقاصة بتطبيق آليات مرنة ومتكاملة لإدارة المخاطر، وفقًا لما تقتضيه البيئة الرقابية الحديثة.