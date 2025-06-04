كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الدواجن، والحديد، والمكرونة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع السكر والدقيق.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأربعاء

ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم