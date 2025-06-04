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ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

01:18 م الأربعاء 04 يونيو 2025

أسعار الأسماك اليوم

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والسبيط والكاليماري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 80 و84 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 90 و140 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و440 جنيهًا، بزيادة 40 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 150 و400 جنيهًا.

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