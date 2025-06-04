بعد إطلاقها في مصر.. كيف تفعل ميزة الـ 5G على هاتفك المحمول؟

كتبت- آية محمد:

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إطلاق خدمات الـ 5G للمحمول في مصر بشكل رسمي اليوم، وذلك في حفل بحضور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعمرو طلعت وزير الاتصالات، و مسؤولي شركات المحمول الأربعة "وي، وأورنج، وإي‌ آند، وفودافون".

تختلف الخطوات قليلًا حسب نوع الهاتف، لكنها متشابهة إلى حد كبير في معظم الأجهزة، ويمكن تفعيل الشبكة عبر الخطوات التالية:

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات تفعيل الـ 5G على هواتف الأندرويد:

1- افتح الضبط.

2- اختر الاتصالات.

3- انتقل إلى "شبكات الهواتف المحمولة".

4- اضغط على "نمط الشبكة".

5- اختر" 5G".

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