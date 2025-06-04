معدل التضخم الشهري يرتفع 1.8% في مايو.. فما الأسباب؟
كتب- دينا خالد:
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية على أساس شهري 1.8% في مايو عن أبريل الماضي، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.
أهم أسباب الارتفاع في معدل التضخم:
- ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.1%).
- ارتفعت مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%).
- زادت مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.4%).
- ارتفعت مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%).
- زادت مجموعة الفاكهة بنسبة (13.4%).
- ارتفعت مجموعة الخضروات بنسبة (2.1%).
- زادت مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%).
- زادت مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.3%).
- ارتفعت مجموعة الأقمشة بنسبة (1.7%).
- زادت مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.9%).
- ارتفع مجموعة الأحذية بنسبة (1.2%).
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