كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 17 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الأربعاء 4-6-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3113 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4028 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4700 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5371 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 37600 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53710 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 167038 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 268550 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.26% إلى نحو 3362 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.