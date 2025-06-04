كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار السكر، والأرز، والدقيق، واللحوم، وزيت الذرة، والجبن الأبيض، واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.05 جنيه، بزيادة 1.62 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 60.44 جنيه، بتراجع 2.81 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.56 جنيه، بزيادة 2.02 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 88.45 جنيه، بتراجع 3.17 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.29 جنيه، بزيادة 2.95 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.03 جنيه، بتراجع 1.55 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 62.7 جنيه، بزيادة 68 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.42 جنيه، بزيادة 32 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 109.6 جنيه، بزيادة جنيهين.

كيلو اللحوم الطازجة: 399.47 جنيه، بزيادة 1.3 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 105.4 جنيه، بتراجع 24 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.88 جنيه، بتراجع 19 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 51.66 جنيه، بزيادة 1.14 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 131.2 جنيه، بزيادة 11.25 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 275.23 جنيه، بتراجع 3.33 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.18 جنيه، بزيادة 1.58 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 99.96 جنيه، بتراجع 7.44 جنيه.