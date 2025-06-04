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التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية يتسارع إلى 16.5% في مايو

11:32 ص الأربعاء 04 يونيو 2025

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

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كتبت- دينا خالد:

تسارع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 16.5% لشهر مايو مقابل 13.5% في أبريل، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (258.4) نقطة لشهر مايو 2025، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره (1.8%) عن شهر أبريل 2025.


تسبب ارتفاع السولار والبنزين في أبريل بعودة معدل التضخم للتسارع مجددا بعد تراجعه من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير تأثرا بسنة الأساس.


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