التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية يتسارع إلى 16.5% في مايو

كتبت- دينا خالد:

تسارع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 16.5% لشهر مايو مقابل 13.5% في أبريل، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (258.4) نقطة لشهر مايو 2025، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره (1.8%) عن شهر أبريل 2025.



تسبب ارتفاع السولار والبنزين في أبريل بعودة معدل التضخم للتسارع مجددا بعد تراجعه من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير تأثرا بسنة الأساس.





