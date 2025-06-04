مع الإطلاق الرسمي اليوم.. تعرف على مزايا خدمة الـ 5G

كتبت- آية محمد:

يترقب المواطنون إطلاق شركات الهاتف المحمول الأربعة خدمة الجيل الخامس وذلك لتعدد مزاياها، مع تنظيم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم حفل إطلاق خدمات الجيل الخامس رسميًا.

ويأتي الحفل اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعمرو طلعت وزير الاتصالات، ومسؤولي شركات المحمول الأربعة "وي، أورنج، إي‌ إند مصر، وفودافون".



ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز مزايا تكنولوجيا الجيل الخامس وفقًا لما تم نشره على الموقع الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات:



1- تحسين جودة الاتصال.



2- تقليل زمن الاستجابة مما يعزز من تجربة المستخدم.



3- سرعات تحميل وتنزيل عالية تسهل تصفح التطبيقات وممارسة الألعاب الإلكترونية.



4- تصل سرعات شبكات الجيل الخامس إلى 10 جيجابايت في الثانية، مما يجعلها أسرع بعشرات المرات من شبكات الجيل الرابع.



5- إمكانية تنزيل أي محتوى على نحوٍ أسرع من الوقت الذي كانت تستغرقه الشبكات السابقة.



6- تحسين تجربة التصفح، وتحميل الملفات، وبث الفيديوهات بجودة عالية بدون تقطيع.



7- زمن استجابة أسرع، حيث يقلل من التأخير إلى حدود 1 ميلي ثانية، مما يحسن من تجربة الألعاب عبر الإنترنت والاتصال الفوري.



8- تعمل شبكة الجيل الخامس بآليات حماية متطورة حيث يتم تأمين جميع مكونات الشبكة فيها بشكلٍ منفصل باستخدام تقنيات تشفير حديثة، فإذا تم اختراق أحد المكونات، تظل المكونات الأخرى محمية.



9- إمكانية بث الفيديوهات بجودة عالية، مما يمكن المستخدم من المشاهدة بدقة وسهولة وسلاسة.