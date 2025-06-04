كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البصل الأحمر، والكوسة، والفلفل الرومي، والليمون، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025، بينما انخفضت أسعار البصل الأبيض، والباذنجان البلدي، والخيار الصوب، والبرتقال الصيفي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

البطاطس تتراوح بين 3.5 و6.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 جنيهات و8.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكوسة تتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 جنيهات و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 5 و7 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 6 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 20 و45 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 20 و25 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 25 و65 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.