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"إيتيدا" تعلن فتح باب التسجيل في برنامج "InnovEgypt" مجانا للطلاب

05:47 م الإثنين 30 يونيو 2025

مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال

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كتبت- آية محمد:

أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" عن فتح باب التسجيل في دورة صيف 2025 من برنامج بناء قدرات الطلاب والخريجين في مجال الإبداع وريادة الأعمال InnovEgypt، مجانًا بالكامل.

ويهدف البرنامج إلى دعم الشباب وتوجيههم في مجال الإبداع وريادة الأعمال، إلى جانب توفير أدوات الابتكار الأساسية التي تساعدهم على تعلُّم طرق التفكير الإبداعي لحل المشكلات وتمكّنهم من تأسيس شركات ناشئة.

ويستمر التدريب 44 ساعة تشمل 25 ساعة تفاعلية بواقع خمس ساعات يوميًا، بالإضافة إلى خمسة أيام من ورش العمل.

ويتطلب البرنامج حضور أول يومين فقط في أحد مراكز إبداع مصر الرقمية، وبعد ذلك يتلقّى المشاركون التدريب عبر الإنترنت.

ويحصل المتدربون في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة من مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، كما تحصل المشروعات المتميزة على فرصة للانضمام إلى برامج مُسرّعات الأعمال التابعة للمركز.

وللتسجيل يرجى الضغط هنا.

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مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال إيتيدا برنامج InnovEgypt مجانا للطلاب مراكز إبداع مصر الرقمية
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