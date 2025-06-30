شعبة الذهب تتوقع تراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.. فما الأسباب؟

كتبت- دينا كرم:

توقع لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، خلال حديثه لـ"مصراوي"، أن تتجه أسعار الذهب نحو الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مرجعًا ذلك إلى تراجع حدة التوترات الجيوسياسية التي كانت السبب الرئيسي في موجة الصعود الأخيرة للذهب عالميًا.

وقال منيب إن "المشهد الجيوسياسي يشهد تهدئة نسبية"، مشيرًا إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وتقدم المفاوضات في الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب حديث مشاع عن حلول مرتقبة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف أن كل هذه العوامل كانت السبب في صعود الأوقية من 2600 دولار منذ بداية العام إلى وصولها مستوى 3500 دولار، ومع انخفاض حدة هذه الأسباب من الطبيعي أن تعود الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.

تراجع سعر الذهب بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر، مع تباطؤ الطلب عليه نتيجة مزاج "الإقبال على المخاطرة" السائد، في وقت تسعى الإدارة الأميركية إلى إبرام اتفاقات تجارية مع عدة دول قبل موعد نهائي يحلّ في 9 يوليو، بحسب "الشرق بلومبرج".

وانخفض الذهب للأسبوع الثاني على التوالي مع انخفاض الطلب عليه، نتيجة تحسن مزاج المستثمرين نحو المخاطرة، في ظل مساعٍ أميركية لعقد اتفاقيات تجارية قبل موعد نهائي في 9 يوليو.

وأشار منيب إلى أن التحسن في سعر صرف الجنيه أمام الدولار يعزز أيضًا فرص تراجع أسعار الذهب في السوق المحلي.

وأوضح أنه بعدما كان الدولار يلامس 51 جنيهًا، تراجع إلى مستوى الـ49 جنيهًا، أي بنسبة انخفاض تقترب من 2%، ما يعني دعمًا إضافيًا لانخفاض الأسعار محليًا، إلى جانب تراجع سعر الأوقية عالميًا.

ورغم التراجع، لا يزال الذهب مرتفعًا بنسبة 25% منذ بداية العام، لكنه يتداول حاليًا بأقل نحو 230 دولارًا من أعلى مستوياته القياسية التي سجلها في أبريل الماضي، مدعومًا بالطلب على الملاذات الآمنة خلال فترات التوتر.

وتشير البيانات إلى أن الذهب يتجه نحو تسجيل أول تراجع شهري خلال عام 2025، مع انحسار المخاوف بشأن النزاع في الشرق الأوسط، وتحسن مؤشرات ثقة المستهلك، وتراجع توقعات التضخم في الولايات المتحدة.

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