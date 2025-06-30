الشرقية للدخان: زيادة في أسعار السجائر خلال أيام.. والإفصاح قريبا

كتبت- أمنية عاصم:

قال مصدر بشركة "إيسترن كومباني" الشرقية للدخان، لمصراوي إن مجلس الإدارة يدرس حاليًا الشكل النهائي للزيادة المرتقبة في أسعار منتجات الشركة، تمهيدًا لإقرارها رسميًا خلال الفترة المقبلة.

كانت مصلحة الضرائب أعلنت أمس، فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا، للمرة الأولى منذ عام 2023 .

وأضاف أن الشركة تعتزم إرسال إفصاح إلى البورصة يتضمن قائمة الأسعار الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم تطبيق الزيادة فور إعلانها رسميًا.

وأكد المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أن هذه الزيادة السعرية المتوقعة ستنعكس بشكل إيجابي على نتائج أعمال الشركة خلال الفترات القادمة، في ظل التغيرات التي طرأت على شرائح التسعير.

أسعار السجائر المرتقبة

وأوضح أن الأسعار التي تم الحديث عنها مؤخرًا تأتي عقب تعديل وتوسيع نطاق الشرائح السعرية.

الشريحة الأولى التي كانت تسعر عند 38 جنيهًا قد تصل إلى 45 جنيهًا كحد أقصى،- وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة خلال مدخلة ببرنامج «الحكاية» عبر قناة «mbc مصر»- مع فتح الباب أمام الشركات لرفع السعر حتى 48 جنيهًا لتلك الشريحة، بحسب القرارات الأخيرة.

وبموجب التعديلات الجديدة على ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر المحلية والمستوردة، تم رفع شرائح الأسعار الخاضعة للضريبة، وإدخال آلية للزيادة السنوية التلقائية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات متتالية، اعتبارًا من نوفمبر المقبل.

كما ارتفع الحد الأقصى لسعر بيع السجائر المحلية التي كان لا يتجاوز سعرها 38.88 جنيه ليصل إلى 48 جنيهًا. كما تم تعديل الشريحة التالية التي كانت تتراوح بين 38.88 و56.44 جنيه لتصبح بين 48 و69 جنيهًا.

وشملت التعديلات كذلك رفع سعر السجائر المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيه ليصل إلى 69 جنيهًا.

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