كتبت- دينا كرم:

قام كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بزيارة إلى مقر شركة عجيبة للبترول بمدينة نصر، حيث عقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة ومسؤولي شركة أيوك برودكشن التابعة لشركة إيني الإيطالية في مصر، وتناول الاجتماع مناقشة خطط الشركة في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، وذلك ضمن المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول لتعظيم الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد، مع ضمان توفير المنتجات البترولية للمواطنين بأقل تكلفة .

وأشاد الوزير بالإنجازات التي حققتها شركة "عجيبة" خلال الأشهر الستة الماضية، والتي أسفرت عن زيادة ملحوظة في معدلات إنتاج الزيت الخام، مؤكدًا أن تذليل التحديات يتم من خلال العمل الجماعي وطرح الحلول الابتكارية، وشدد على أن الحفاظ على إجراءات السلامة والبيئة يمثل عاملًا أساسيًا في جذب الاستثمارات، تماشيًا مع التوجهات العالمية.

ولفت بدوي إلى ان استمرار تكثيف برامج البحث والاستكشاف ، والحفاظ على الحقول الحالية من خلال إدارة رشيدة للمكامن يمثلان أساسًا لتحقيق النمو المستدام في الإنتاج ، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب حوكمة قوية واستجابة مرنة للتحديات التشغيلية، مع تعزيز التعاون بين شركات القطاع وتبادل الموارد والخبرات.

وأكد صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، أن الهيئة تسعى إلى التعاون مع شركاؤها خلال الفترة المقبلة لدفع قدرات شركة عجيبة الإنتاجية من خلال زيادة عدد الحفارات مع العمل على خفض تكلفة إنتاج البرميل واستغلال التسهيلات الإنتاجية المتاحة بالشركات الشقيقة فى منطقة الصحراء الغربية.

واشاد مسؤولي شركة أيوك برودكشن بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة البترول والثروة المعدنية ، خاصة في مجالات السلامة والصحة المهنية، التي تُعد من أولويات الشركة، ونجاح عجيبة هذا العام في تنفيذ مشروعات مهمة، أبرزها مشروع خفض حرق الغاز، ومشروعات التخلص من المياه المصاحبة دون انبعاثات، وهي إنجازات ملموسة على المستوى البيئي والتشغيلي .

كما أكدوا على أهمية التكامل بين فريق الاستكشاف وفريق إدارة الخزانات، والذى يُسهم في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل فى تحسين كفاءة الأنشطة، وتعزيز التعاون بين الإدارات الفنية، وتفادي التكاليف الإضافية، من خلال الاستفادة المثلى من الموارد الحالية.

واستعرض ثروت الجندي، رئيس شركة "عجيبة"، نتائج أعمال الشركة للفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، مؤكدًا وصول الإنتاج اليومي إلى أعلى مستوياته في مايو الماضي مسجلًا 44,196 برميل مكافئ يوميًا، وتخطط الشركة للحفاظ على متوسط إنتاج يومي قدره 30 ألف برميل مكافئ خلال العام المالي 2025/2026.

وأوضح الجندي أن تشغيل خطوط الغاز الجديدة، ومن بينها خط "فراميد - عبيد"، ساهم في دعم قدرات الإنتاج وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، كما أضافت الشركة نحو 5.3 مليون برميل مكافئ إلى احتياطاتها المؤكدة ضمن خطة استكشافية طموحة تشمل حفر 14 بئرًا على مدى أربع سنوات.

وفيما يخص مشروعات البنية التحتية، أوضح ان الشركة نفذت عدد من المشروعات المحورية، منها إنشاء محطة معالجة مياه بطاقة 45 ألف برميل/يوم، وتطوير منظومة مكافحة الحريق، ونظام الحماية من الصواعق، وتحديث عدادات الغاز بمصنع مليحة. كما يجري حاليًا تنفيذ مشروعات توسعية تشمل محطة معالجة غاز جديدة بطاقة 100 مليون قدم مكعب يوميا ، وخط لنقل الخام إلى ميناء الحمراء.