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وزير الخارجية الألماني يصل إلى كييف في زيارة رسمية

10:38 ص الإثنين 30 يونيو 2025

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول

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كييف - (د ب أ)

وصل وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى العاصمة الأوكرانية كييف على متن قطار خاص صباح اليوم الاثنين في زيارة رسمية.

وفي ضوء الغارات الجوية الروسية المكثفة المستمرة، وعد فاديفول أوكرانيا بمواصلة دعمها بالأسلحة، وقال خلال الزيارة: "حرية أوكرانيا ومستقبلها هما أهم مهمة في سياستنا الخارجية والأمنية... سنقف بثبات إلى جانب أوكرانيا حتى تتمكن من مواصلة الدفاع عن نفسها بنجاح - بأنظمة دفاع جوي حديثة وغيرها من الأسلحة، بالإضافة إلى مساعدات إنسانية واقتصادية".

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يوهان فاديفول زيارة رسمية العاصمة الأوكرانية قطار خاص الغارات الجوية الروسية
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