خروف العيد "الفرو" يبدأ من 70 جنيهًا.. وشعبة الهدايا: الإقبال ضعيف

كتبت- دينا كرم:

قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة لعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية "لمصراوي"، إن الإقبال على شراء ألعاب الأطفال ضعيف ولا يتجاوز الـ20 % مقارنة بالعام الماضي، خاصة على شراء لعبة "خروف العيد" الفرو، والتي تعد من أشهر الهدايا الخاصة بعيد الأضحى، سواء للأطفال أو بين المخطوبين.

وأضاف صفا أن أسعار لعبة الخروف الفرو تبدأ من 70 جنيهًا في الجملة للحجم الصغير، وتتصاعد حسب الحجم والخامة لتصل إلى 150 و200 و300 جنيه.

وذكر أن أسعار اللعب مثل العرائس، والمسدسات، والعربيات، والقطر، تبدأ من 70 و 100 جنيهًا وتصل إلى 800 جنيه، حسب الجودة والحجم.

وأشار إلى أن الأسعار مستقرة مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب ثبات سعر الصرف على مدار العام، بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من المعروض من الألعاب تعود لمخزون العام الماضي، وهو ما ساهم في استقرار الأسعار، حيث لم يلجأ التجار لرفعها، في محاولة لتحفيز الطلب.

وأوضح أن ضعف الإقبال يرجع إلى تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين، وتوجيه الإنفاق إلى الاحتياجات الأساسية، خاصة مع تزامن عيد الأضحى هذا العام مع انتهاء امتحانات العام الدراسي، مما أنهك الأسر وأضاف عبئًا عليهم.

وأكد على أن هناك تنوعًا سنويًا في المنتجات من بينها صندوق كرتوني على شكل خروف يوضع بداخله الهدايا، تبدأ أسعاره من 50 جنيهًا وتختلف حسب الحجم.

وتوقع أنه قد يحدث رواج في الشراء يوم وقفة العيد، مشيرًا إلى أن التجار كانت تتوقع انتعاشًا في السوق بعد انتهاء امتحانات النقل، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

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