غدا.. بدء تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى مشعر عرفات

كتبت- دينا خالد:

عقد اليوم أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع رؤساء اللجان المختلفة وأعضاء البعثة النوعية، وذلك لمراجعة خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى مشعر عرفات، والمقرر تنفيذها بدءًا من ظهر الأربعاء.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لتصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات لأداء الركن الأعظم في فريضة الحج.

وأكد عبد الموجود خلال الاجتماع، على أهمية تنفيذ خطة التصعيد وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع التأكيد على توفير كافة سبل الراحة والأمان للحجاج، وضمان وجود فرق مرافقة لتقديم الدعم اللوجستي والطبي والإرشادي خلال التنقلات بين المشاعر المقدسة.

وأشار عبد الموجود، إلى أن البعثة قامت بالتنسيق الكامل مع الجهات السعودية المختصة لتأمين عمليات التصعيد، وتعاقدت على توفير 283 أتوبيس حديث مكيف.

وقامت البعثة بتنفيذ عدة زيارات خلال الأيام الماضية واليوم للتأكد من جاهزية مخيمات عرفات لاستقبال الحجاج، من حيث التجهيزات الطبية والخدمية ووسائل التبريد، بالإضافة إلى التأكد من تنفيذ الأكواد الهندسية في توزيع الحجاج داخل الخيام إلى جانب مراجعة ممرات السير والتأكد من سلاستها وعدم وجود عوائق تعرقل السير، بالإضافة إلى مراجعة كافة مخارج الطواريء، بحسب عبد الموجود.

وأكد عبد الموجود أن هناك تنسيقًا كاملًا بين البعثة الطبية لوزارة الصحة وبعثة وزارة التضامن الاجتماعي، لمتابعة حالة الحجاج وتواجد العيادات الطبية طوال الـ ٢٤ ساعة لتقديم كافة الاستشارات الطبية وتوقيع الكشف الفوري في حال وجود أي شكوى، مؤكدًا أن الحالة الصحية للجميع مستقرة.

وأوضح رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن البعثة خصصت مكاتب داخل منى وعرفات لاستقبال أي شكوى من الحجاج أو المشرفين، وتيسير عمل المشرفين، والاطمئنان على سير العمل بشكل صحيح طوال فترة التواجد في المشاعر، مؤكدًا على التنسيق مع المجموعة المتواجدة في الفندق، لاصطحاب أصحاب الأعذار من المزدلفة إلى مكة المكرمة مباشرة وتوفير الخدمات اللازمة لها في الفندق.

وشدد رئيس البعثة على ضرورة التزام الحجاج بتعليمات السلامة، ومواعيد التحرك، حفاظًا على سلامتهم وتيسيرًا لسير الخطة دون أي معوقات، مضيفًا أن غرفة عمليات البعثة تتابع مع المشرفين لحظة بلحظة لرصد أي ملاحظات والعمل الفوري على تلافيها.

وبلغ عدد حجاج الجمعيات الأهلية هذا العام نحو 12516، موزعين على عدة فنادق بمكة المكرمة، وتم تجهيز برامج توعوية وخدمية شاملة لضمان أداء المناسك بسهولة ويسر.