كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الأرز، والدقيق، والزيت، والسكر، والمكرونة، والعدس، واللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-6-2025، بينما ارتفعت أسعار الفول، والمسلي الصناعي، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.43 جنيه، بتراجع 1.56 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 63.25 جنيه، بزيادة 3.66 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.54 جنيه، بتراجع 1.31 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 88.17 جنيه، بتراجع 2.57 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 33.34 جنيه، بتراجع 2.7 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 26.48 جنيه، بتراجع 1.28 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 61.32 جنيه، بتراجع 4.91 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.1 جنيه، بتراجع 34 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 107.6 جنيه، بتراجع 1.98 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 398.17 جنيه، بتراجع 4.03 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 105.64 جنيه، بتراجع 1.8 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.07 جنيه، بتراجع 23 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 50.52 جنيه، بتراجع 72 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 119.95 جنيه، بتراجع 3.37 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 278.56 جنيه، بتراجع 2.14 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.6 جنيه، بتراجع 79 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 107.4 جنيه، بزيادة 2.05 جنيه.