كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الفلفل الحامي، والخيار الصوب، والخوخ البلدي، والليمون، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-6-2025، بينما انخفضت أسعار الفلفل الرومي، والبصل الأحمر، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4 و10 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 4 و6 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 5.5 و7.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 جنيهات و12 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و10 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الملوخية تتراوح بين 5 و7 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 20 و45 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 21 و25 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 25 و55 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.