قطاع التصنيع في أمريكا ينكمش إلى أقل مستوياته منذ 6 أشهر.. ما السبب؟



وكالات

انكمش قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في مايو، واستغرق الموردون وقتا أطول في تسليم مستلزمات الإنتاج بسبب الرسوم الجمركية، مما قد يُشير إلى نقص وشيك في بعض السلع.

وذكر معهد إدارة التوريدات، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية انخفض إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر عند 48.5 نقطة الشهر الماضي، مقارنة مع 48.7 نقطة في أبريل.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات دون 50 نقطة إلى وجود انكماش في قطاع التصنيع، الذي يمثل 10.2 بالمئة من الاقتصاد.

ومع ذلك، لا يزال المؤشر أعلى من مستوى 42.3 نقطة الذي يعتبره المعهد مؤشرا على نمو الاقتصاد بوجه عام، وفقا لسكاي نيوز.

وتوقع اقتصاديون ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.3 نقطة.

وأشار مسح أجراه معهد إدارة التوريدات إلى أن قطاع التصنيع، الذي يعتمد بشدة على المواد الخام المستوردة، لم يستفد من تهدئة التوتر التجاري بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصين.

ويقول خبراء اقتصاد، إن تطبيق الرسوم الجمركية على الواردات بشكل متقطع يُصعب على الشركات التخطيط للمستقبل.

وأدى قرار صادر عن محكمة تجارية أمريكية الأسبوع الماضي بمنع معظم رسوم ترامب الجمركية من الدخول حيز التنفيذ إلى زيادة حالة الضبابية، بعد أن قضت المحكمة بأن الرئيس تجاوز صلاحياته.

لكن محكمة استئناف اتحادية أعادت فرض الرسوم مؤقتا الخميس.

وارتفع مؤشر تسليم الموردين في مسح معهد إدارة التوريدات إلى 56.1 نقطة من 55.2 نقطة في أبريل، إذ تشير القراءة فوق 50 نقطة إلى تباطؤ في عمليات التسليم.

وترتبط إطالة أجل تسليم الموردين عادة بقوة الاقتصاد، ولكن في هذه الحالة يُرجح أن يشير التباطؤ إلى صعوبات في سلاسل التوريد ناجمة عن الرسوم الجمركية.

كما ارتفع مؤشر التوظيف في القطاع إلى 46.8 نقطة خلال مايو، مقابل 46.5 نقطة خلال أبريل، ليظل يشير إلى الانكماش للشهر الرابع على التوالي، بعد نموه في يناير.

في الوقت نفسه، تراجع مؤشر الأسعار خلال الشهر الماضي إلى 69.4 نقطة مقابل 69.8 نقطة في الشهر السابق عليه، وهو ما يشير إلى تراجع طفيف في وتيرة ارتفاع الأسعار.

وقالت سوزان سبنس، رئيسة لجنة مسح شركات التصنيع في معهد إدارة الإمدادات، قائلةً: "بالنظر إلى اقتصاد التصنيع، فقد انكمش 57% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع في مايو، مقابل انكماش بنسبة 41% في أبريل".

ومن المقرر أن ينشر معهد إدارة الإمدادات تقريرا منفصلا عن نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، الأربعاء المقبل.

ويتوقع المحللون أن يعلن المعهد ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي إلى 52 نقطة مقابل 51.6 نقطة خلال الشهر السابق.