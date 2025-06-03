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سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3-6-2025 مع بداية التعاملات

06:17 ص الثلاثاء 03 يونيو 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3-6-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر، بحلول التعاملات المسائية الاثنين، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3-6-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5378 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4705 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4033 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3137 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2241 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 167248 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 37640 جنيه.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.15% إلى نحو 3359 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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