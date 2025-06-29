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خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية لضريبة الجدول بفئة 10%

11:28 م الأحد 29 يونيو 2025

مصلحة الضرائب المصرية

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كتبت- منال المصري:

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية لضريبة الجدول بفئة 10%.

وأكدت المصلحة في بيان لها اليوم أنه لا يترتب على هذا التعديل أى زيادة إضافية فى أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، خاصة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد فى مصر للبترول الخام وأن الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.

وأضاف البيان، أنه استجابة لطلبات الشركات العاملة بمصر، تضمنت هذه التعديلات فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام 2023.

وأشارت المصلحة إلى احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، ويأتى هذا الإصلاح تلبية لطلب المنتجين والصناعة ولكي نتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.

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