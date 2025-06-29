بعد التريند.. هل ارتفع سعر الكركم بالأسواق؟ شعبة العطارة تجيب

كتبت- دينا كرم:

اجتاح تريند "الكركم المضيء" منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، حيث انتشرت مقاطع فيديو تظهر تجربة بسيطة تقوم على وضع كمية من الكركم في كوب من الماء وتسليط ضوء قوي عليه لإظهار توهج لونه الأصفر وسقوط قطرات الكركم وكأنها أضواء سحرية، مما جذب اهتمام الأطفال والكبار في مختلف دول العالم، وانتشر بشكل كبير على فيسبوك وتيك توك.

لكن على الرغم من رواج هذه الظاهرة، أكدت شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية أن معدل شراء الكركم لم يتأثر بهذا التريند، كما لم يتأثر من حيث الأسعار.

وقال مجدي توفيق، رئيس الشعبة، لـ"مصراوي"، إن معدلات الشراء ما زالت طبيعية ولم تشهد أي زيادة استثنائية بسبب التريند، مضيفًا: "الكركم موجود أصلًا في أغلب البيوت المصرية، لاستخدامه في الطهي، ولأنه له فوائد والتريند لم يؤثر لا على حركة البيع ولا على سعره في السوق".

وأوضح توفيق أن سعر الكيلو من الكركم يتراوح بين 180 و200 جنيه، وهو سعر مستقر منذ نحو عامين، مؤكدًا أن الكركم سلعة مستوردة من الهند وتتوفر بوفرة في الأسواق، ولا توجد أي مبررات لرفع الأسعار.

وأشار إلى أن الكمية التي يشتريها المستهلك عادةً لا تتجاوز 100 جرام، وتباع بأسعار تتراوح بين 10 و20 جنيهًا حسب الاستخدام، وهي كميات طبيعية لا تدل على وجود موجة شراء غير معتادة.

وأصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر بيانًا تحذيريًا الأيام الماضية بشأن ظاهرة “الكركم المضيء”، التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي أخيرًا، والذي يقوم على خلط الكركم مع المياه في أكواب شفافة تحت ضوء فلاش قوي لخلق تأثير بصري متوهج.

وحذرت الشركة من أن هذه الظاهرة تؤدي إلى هدر غير مسبوق لمياه الشرب، خاصة عند تكرارها في المنازل، ودعت المواطنين إلى الحرص على ترشيد استخدام مياه الشرب.

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