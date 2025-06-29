شركة "إنفيديا" تبيع أسهمًا بقيمة تزيد عن مليار دولار خلال العام الماضي

كتبت- أمنية عاصم:

باعت شركة إنفيديا (NVDA.O) أسهمًا بقيمة تزيد عن مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي، مع ارتفاع ملحوظ في نشاط التداول مؤخرًا، حيث يستغل المسؤولون التنفيذيون اهتمام المستثمرين المتزايد بالذكاء الاصطناعي، بحسب ما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز ، اليوم الأحد.

وذكر التقرير، أن أكثر من 500 مليون دولار أمريكي من مبيعات الأسهم تمت هذا الشهر، مع ارتفاع سعر سهم شركة تصميم الرقائق إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

وأظهر إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، بدأ بيع أسهم هذا الأسبوع لأول مرة منذ سبتمبر.

وسجل سهم إنفيديا رقمًا قياسيًا يوم الأربعاء، واستعادت الشركة المصنعة للرقائق عرشها كأغلى شركة في العالم بعد أن صرح محلل بأن الشركة على وشك ركوب موجة ازدهار الذكاء الاصطناعي.

وأضاف التقرير، أن مكاسبها الأخيرة تعكس عودة سوق الأسهم الأمريكية إلى "تجارة الذكاء الاصطناعي" التي غذت مكاسب هائلة في أسهم الرقائق وشركات التكنولوجيا ذات الصلة في السنوات الأخيرة، مدفوعة بالتفاؤل بشأن هذه التكنولوجيا الناشئة.

وارتفعت أسهم إنفيديا بأكثر من 60% من أدنى مستوى إغلاق لها في 4 أبريل، عندما كانت وول ستريت تعاني من تبعات إعلانات الرئيس دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية العالمية. وتعافت الأسهم الأمريكية، بما فيها إنفيديا، بفضل توقعات بأن البيت الأبيض سيتوصل إلى اتفاقيات تجارية لتخفيف الرسوم الجمركية.

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