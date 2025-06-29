انخفاض كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. فما الأسباب؟

كتبت- دينا كرم:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، لـ"مصراوي"، إن أسعار الدواجن تشهد تراجعًا كبيرًا في الأسواق خلال الفترة الحالية، بنحو 40% مقارنة بما كانت عليه قبل عيد الأضحى، وهو ما اعتبره قد يضر بالمنتجين.

وأضاف السيد أن سعر كيلو الدواجن البيضاء انخفض من نحو 90 جنيهًا قبل عيد الأضحى إلى 60 جنيهًا حاليًا في المزرعة، ليصل للمستهلك بأسعار تتراوح بين 70 و75 جنيهًا للكيلو.

وأوضح أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين، نتيجة الأعباء المالية المرتبطة بمصروفات العيد، مشيرًا إلى أن هذا التراجع في الطلب انعكس مباشرة على الأسعار.

وأكد رئيس الشعبة، أن أسعار البيع الحالية أقل من تكلفة الإنتاج، التي تتراوح بين 70 و75 جنيهًا للكيلو، وهو ما يؤدي إلى خسائر كبيرة للمنتجين وصغار المربين، وقد يدفع الكثير منهم إلى الخروج من منظومة الإنتاج في حال استمرار الأوضاع على هذا النحو.

وشدد السيد على ضرورة وضع معادلة سعرية عادلة تضمن حقوق المنتج دون أن تثقل كاهل المستهلك، قائلًا: "مثلما طالبنا سابقًا بعدم رفع الأسعار دون مبرر والبيع بسعر التكلفة مع وضع هامش ربح للمنتج حتى لا يتم استغلال المستهلكين، الآن نطالب بوضع سعر يعكس التكلفة الحقيقية ويضمن هامش ربح مناسب للمنتج أيضًا، وسعر مقبول للمستهلك".

وذكر السيد أن سعر كرتونة البيض الأبيض يبلغ 114 جنيهًا في المزرعة ويباع للمستهلك بنحو 124 جنيهًا، بينما يسجل البيض الأحمر 125 جنيهًا في المزرعة ويباع بنحو 135 جنيهًا للمستهلك.

وأوضح السيد أن سعر الدواجن الساسو يبلغ 83 جنيهًا في المزرعة ويصل إلى 93 جنيهًا للمستهلك، فيما تسجل الدواجن البلدي 102 جنيهًا في المزرعة، ويتراوح سعرها للمستهلك بين 110 و115 جنيهًا للكيلو.

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