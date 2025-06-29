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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم الأحد

03:42 م الأحد 29 يونيو 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 0.62 %عند مستوى 33206 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.02%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.84%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 100.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب شراء من الأسهم بقيمة 1.4 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 1.5مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.24%عند مستوى 33002 نقطة، بختام جلسة الأربعاء الماضي.

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