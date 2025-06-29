إعلان

"أبو قير للأسمدة" تستهدف 6.7 مليار جنيه أرباحًا خلال العام المالي المقبل

03:15 م الأحد 29 يونيو 2025

شركة أبو قير للأسمدة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عن أهم مؤشرات الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026 حيث تستهدف إجمالي أرباح قبل الضريبة بـ 6.7 مليار جنيه.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة، تستهدف الشركة خلال العام المالي المقبل تحقيق إجمالي إيرادات بنحو 22.23 مليار جنيه.

وأضافت الشركة، أنها تستهدف خلال العام المالي الجديد 2025 / 2026 تحقيق إجمالي مصروفات بنحو 15.51 مليار جنيه.

وتأسست شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية عام 1976. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1994. ومتخصصة في إنتاج وتسويق الأسمدة الآزوتية والمخلوطة والسائلة بكافة أنواعها وذلك لتلبية احتياجات السوق المصري وتصدير الفائض إلى الأسواق الأفريقية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة أبو قير للأسمدة الصناعات الكيماوية مؤشرات الموازنة التخطيطية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

موعد زيادة أسعار السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام
بالتزامن مع زيارة وزير النقل.. حادث جديد على إقليمي المنوفية
تراجع حتى 25 قرشا.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأحد