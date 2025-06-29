كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عن أهم مؤشرات الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026 حيث تستهدف إجمالي أرباح قبل الضريبة بـ 6.7 مليار جنيه.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة، تستهدف الشركة خلال العام المالي المقبل تحقيق إجمالي إيرادات بنحو 22.23 مليار جنيه.

وأضافت الشركة، أنها تستهدف خلال العام المالي الجديد 2025 / 2026 تحقيق إجمالي مصروفات بنحو 15.51 مليار جنيه.

وتأسست شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية عام 1976. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1994. ومتخصصة في إنتاج وتسويق الأسمدة الآزوتية والمخلوطة والسائلة بكافة أنواعها وذلك لتلبية احتياجات السوق المصري وتصدير الفائض إلى الأسواق الأفريقية.