كتبت- دينا خالد:

قالت مصلحة الضرائب المصرية، إنه استجابة لطلبات الشركات العاملة بمصر، تم فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام 2023.

وأجرت مصلحة الضرائب بعض التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، بحسب بيان لها اليوم.

واشارت مصلحة الضرائب في بيان لها اليوم، إلى احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية.

وأرجعت مصلحة الضرائب، هذة التعديلات، إلى تلبية طلب المنتجين والصناعة ولكى نتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.

ووافق مجلس النواب، اليوم، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، متضمنًا زيادات على عدد من السلع والخدمات، أبرزها السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام.

وأقرت آخر زيادة للسجائر في نوفمبر 2024 وكانت بنسبة 12%. وتنظر الحكومة في الزيادة الجديدة في نوفمبر 2025، وبنص القانون: يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.

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